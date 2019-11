– At skulen er tatt ut av budsjettet er noko vi ikkje kan leve med

Nye artikler

Kinn-rådmann Terje Heggheim har tatt 36,2 millionar kroner til renovering av skulen ut av sitt forslag til økonomi- og handlingsplan i Kinn for dei neste fire åra. Ein brannteknisk tilstandsrapport for skolen gjorde Heggheim så usikker på kva vegen vidare for skulen var at han meinte beste løysing var eit steg tilbake for å utgreie.