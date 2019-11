Har ansatt ny daglig leder

– Vi mener tidspunktet og kandidaten er riktig

Kjetil Osmundsvåg blir ny daglig leder i MHService AS, mens dagens leder Bent Hammersvik går over i stillingen som salgsdirektør. Sammen skal de to sikre et godt generasjonsskifte i ledelsen, og jobbe for videre utvikling, skriver bedriften i en pressemelding.