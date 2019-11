«Hvorfor kan ikke en og samme båt gå mellom Bergen og Selje på hydrogen?»

Nye artikler

Dette innlegget er skrevet av Jan A. Lem, Måløy

Har noen spørsmål til seniorrådgiveren Strømgren som har skrevet i Firdaposten som svar på mitt forrige innlegg.

Jeg har tro på en framtid for hydrogen som drivstoff, både for bil, båt, ja kanskje også for fly. Så langt kan jeg være enig med Strømgren.

Imidlertid har jeg et sentralt spørsmål til ham: Hva er grunnen til at en båt med det dyre drivstoffet hydrogen bare kan trafikkere strekningen Bergen – Florø? Videre trafikkering til Måløy – Selje, er det ikke mulig?

Er det ennå noen uløste problemer med hydrogen som drivstoff, eller er det motortilpasninger som ennå ikke er ferdig løst? Det er vel ikke helt uten grunn at Fylkesrådmannen er skeptisk til å sette inn to båter og 2 mannskap for å betjene en rute som til nå har blitt trafikkert av 1 båt og ett mannskap på strekningen.

I mer enn 100 år har Fylkesbaatane og de senere aktører på denne strekningen fra Bergen-Florø-Måløy-Selje Bergen klart seg med 1 båt uten båtbytte.

Selje- og vågsøyværingene har kommet seg trygt fram og tilbake til Bergen uten båtbytte. Slik vil vi fortsatt ha det.