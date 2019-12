Vegvesenet anbefaler fanggjerde langs denne vegen

Nye artikler

– Vi har gått over og vurdert det slik at vi holder det åpent, men vi har notert oss det som har skjedd og det vil å gå inn i våre rapporter. Det vil bli vist opp imot dem som sitter med rassikringstiltak og vi ber om at det blir vurdert her, sier Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.