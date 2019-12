Nye artikler

Erik Rotihaug (24) fra Eid ble kåret til vinner av Farmen på TV2 i kveld, søndag.

Han vant den avgjørende kunnskapskonkurransen i finalen mot Ingebjørg Monique Haram (31).

– Endelig er målet nådd! Det har vært en lang reise. Det har vært ekstremt lange uker, og jeg kjenner at jeg er mentalt og fysisk utslitt , sa en preget, men fornøyd vinner til TV2 like etter seieren.

Erik uttalte til Fjordenes Tidende i oktober at han var godt forberedt før han flyttet inn på Farmen, med oppdaterte kunnskaper i alt fra øksekast til hestestell.

– Min farm skal ikke bare være slit – Farmen var tøft fysisk og psykisk, men jeg ville gjort det på nytt, sier Erik Rotihaug (24) fra Nordfjordeid som for tiden er å se i realityserien Farmen på TV2.

Førstepremien var en hytte og en bil.

Alle deltakerne i Farmen er samlet på et utested i Oslo for å feire Erik i kveld, skriver VG.

Erik sier til TV2 at Agna Hollekve har vært en viktig brikke for at han dro Farmen-seieren i land.

Erik la i intervjuet med Fjordenes Tidende tidligere i høst vekt på det vennskapet han hadde fått med Agna i løpet av oppholdet på Farmen.

Fjordenes Tidende kommer tilbake med mer.