Det skal enkle grep til for å sikre Rugsund brua

Nye artikler

Dette innlegget er skrevet av Ole Stenbakk, Bremanger.

For oss som har klort oss fast i ytre Bremanger er vær og vind en del av hverdagen. Vi trodde alle at når man fikk landfast fergefri forbindelse, ja så skulle alle problemer man har hatt med innstilte ferger være historie. Men, nei, problemet er faktisk blitt større! Fergene går, men veien er ofte stengt.

Problemet er på en forholdsvis liten bro i Rugsund. Her har man montert en vindmåler som stenger veien på et langt lavere nivå enn for eksempel Måløybrua. Følgene blir at folk tar saken i egne hender og kjører på rødt lys. Dette har politiet registrert, og siste tiden er det blitt god butikk i å bøtelegge folk med ca. kr 7.000,- for denne forseelsen.

I snøvær vil Gud og hvermann se at vindmåleren er plassert i en høyde der vindstyrken er adskillig høyere enn i det området bak rekkverket som lave personbiler kjører i. Man burde i de minste ha to skalar, en for personbiler, og en for høye kassebiler/bobiler.

Så til saken de som egentlig burde vært bøtelagt er de som har designet/utformet rekkverket på denne og mange andre broer med vindproblemer!

Det er nemlig en veldig enkel (og rimelig) sak å utforme rekkverket så høyt og med et design slik at det også fungerer som en le-vegg, og trygger trafikken.

Følger man denne veie videre fra Rugsund til Kalvåg, ser man at ved Oldeide-tunellen så er det for mange år siden satt opp en le-vegg. Om den ikke er særlig vakker, så er den rimelig å bygge og virker til formålet.

Kommer man derimot til der det virkelig blåser, der storhavet står på, nemlig til broa til Kalvåg, ja, så vil jeg hevde at det er et under at ikke liv har gått tapt. Her har broa et helt åpent rekkverk, som gir tilnærmet null beskyttelse for vind. I tillegg mangler store deler av tilkomsten til selve broa rekkverk i det hele tatt! Her er det kun et autovern, som er ca. 40 cm over veien. Denne broa er i tillegg mye benyttet av gående/syklende, da det bor mange familier med små barn på Sundsøy.

Men, det er vel her som så mange andre plasser langs veiene våre, det må først gå liv før enkle og ikke minst rimelige tiltak settes inn…