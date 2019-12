Kjenner du igjen noen av disse fiskerkvinnene?

Nye artikler

Sel­je: Det­te bil­det stod på trykk i Fjor­de­nes Tidende i feb­ruar 1992, da Sel­je og Stadlandet Fiskarkvinnelag starta kro­ne­rul­ling til inn­tekt for strøm­ag­gre­gat på eld­re­in­sti­tu­sjo­ne­ne i Sel­je kom­mu­ne. For­an f.v. sit­ter Ma­rie Olsen, Odd­veig Nød­seth, No­runn Li­set, Sol­veig Salt, Nel­ly Larsen og Jenny Sel­jen. De fire som står bak er f.v. Odd­frid Jørgensen, As­laug Mikkelsen, Hel­ga Swen­sen og Unni Sjåstad. – Et­ter nytt­års­or­ka­nen i nytt­års­hel­ga 91–92 måt­te man­ge eld­re hol­de sen­ga i da­ge­vis på grunn av kul­de. På Stadlandet måt­te en ut på byg­da for å hen­te ved for å fyre for de gam­le. Fle­re pri­vat­per­so­ner i dis­trik­tet har al­le­re­de in­ves­tert i ag­gre­gat. In­sti­tu­sjo­ne­ne er mer ut­satt enn noen. Der­for er det med gle­de vi hå drar i gang en ak­sjon for å skaf­fe nød­ag­gre­gat til eld­re­in­sti­tu­sjo­ne­ne i kom­mu­nen, ut­tal­te fis­ker­kvin­ne­ne. De opp­ford­ra flest mu­lig, både be­drif­ter, lag og for­en­in­ger og pri­vat­per­so­ner om å gi sine bi­drag til ak­sjons­kon­to­en de had­de opp­ret­ta til for­må­let.