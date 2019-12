Nye artikler

Dette lesarinnlegget er skrive av Mona Kjerpeseth, Bremanger:

Kvifor er vindmølleparken i Bremanger blitt den store stygge ulven? Det er skremmande at mange har teke stilling til saka utan å vite fakta.

Har snakka med personar som er for vindmøller, men synest det er feil at Veten skal dekkjast med fleire titals turbinar. Når vi ser at to møller kjem vest om Steinfjellsendaren må ein vel sei at her er feil informasjon. Like eins at du kan både sjå og høyre møllene når du er i Vetvika. Så kan ein spørje seg, kvifor trur folk dette?

Kan det ha noko med nei-propaganda å gjere? Såg i FP i dag at dersom Bremanger Vindpark kom, så forsvann siste rest av urørt Natur her ute. Når parken står ferdig er 1,98 % av tildelt areal brukt. Det blir promille av Bremanger, resten er berre urørt natur.

Andre argument er at dei ikkje likar å sjå vindmøller med lys mange km unna., Kan dette vere grunn nok til å stanse utbygging av rein fornybar energi?

Bremanger treng utvikling, aktivitet og arbeidsplassar. Og ikkje minst inntekter til å drive gode tenester. Underleg at Senterpartiet står åleine her. Kvifor seier politikarane nei til noko som er betre enn det dei sa ja til før? Lar dei seg styre av aksjonsgruppe på FB?

Ut frå plakatar som heng nokre plassar i bygda, er produksjon av rein energi djevelens verk. Han har fått god plass på plakaten. Overgrep står det også. Er det rett når eit fleirtal av grunneigarar, kommunestyre og departement har sagt ja? Dette er det dei fleste kallar demokrati. Få industrianlegg ryddar så fint opp etter seg som vindkraftbransjen gjer. Ta dykk ein tur og sjå på eit ferdig anlegg!

Provoserande er det og når folk i Svelgen og Ålfoten blir latterleggjort fordi dei har godtatt linjer og vasskraftutbygging. Kva hadde Bremanger kommune vore utan at folk hadde sett verdien av kraftutbygging og Elkem i Svelgen?

Kvifor skal Sp. sjikanerast fordi dei ikkje deler synet til ei aksjonsgruppe? Skal politikken styrast etter slike prinsipp? Dessutan er denne vindparken 100 % norskeigd, og inntektene går til lokale eigarar.

Er det nokon som vil satse på prosjekt i Bremanger i framtida når vi seier nei etter først å ha sagt ja? Utbyggar har jobba i årevis med prosjektet og brukt mange millionar i god tru. Dessutan blir dei framstilte som forbrytarar i Media.

Eg ber alle politikarar tenkje seg godt om og få med seg alle fakta, før dei tar stilling til dette prosjektet.

Mona Kjerpeseth, Bremanger.