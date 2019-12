«Bygdepolitikken til representantane i ytre gamblar med tenestetilbodet vårt»

Nye artikler

Dette lesarinnlegget er skrive av Einar Svarstad, Bremanger.

Ikkje overraskande vart det knapt fleirtal mot Vindkraft i kommunestyret den 19. desember

Her bankar ein først gjennom budsjettet for 2020, her ligg det inne 8 millionar frå Bremangerlandet vindkraftverk. Så til slutt vedtar ein høyringsuttale til MTA-plan og konsesjonsendring for vindkraftverket. Der ber ein NVE og OED om å trekkje konsesjonen.

Ein høyringsuttale er ikkje eit ja eller nei til prosjektet, men ei anledning til å forbedre prosjektet med innspel.

Høyringsuttalen til Bremanger kommunestyre vil dermed ikkje kunne stoppe prosjektet, men den vil gje forseinka byggestart. Planlagt byggestart sommaren 2020 kan bli utsett til 2021.

Dermed må det kuttast 8 millionar i neste års budsjett.

Når vi ser kven som stemte i mot prosjektet med sju representantar frå Bremanger-bygda og ei frå Kalvåg, er det vel ikkje tvil om kor ein må kutte i utgiftene.

Og mens vi ventar på nytt budsjett og byggestart, får vi i ytre fortsette å synge songar til kvarandre og gå fjellturar.

Det er vel stort sett det vi kan og får lov til her ute.

Takk til representantane i Sp, Ap og Høgre som stemte for rådmannen sitt forslag!

God jul!