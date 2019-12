Bil med fire personer kjørte av veien

Nye artikler

Vest politidistrikt melder at nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på rv. 15 ved Stårheim i Eid kommune.

En bil med fire personer har kjørt av veien. Politiet melder at det er større skader på bilen, men at alle fire personer er ute av bilen.

- Ingen er fastklemt, og alle er ute av bilen. Minst to personer skal være skadet, opplyser politiet.

Det er redusert fremkommelighet på stedet.

Politiet melder et par minutter senere at ambulanse har kommet på stedet, og at ingen av de fire personene framstår alvorlig skadet.

- Alle er oppegående og bevisste, opplyser operasjonssentralen.

Trafikken går også nå greit forbi skadestedet.