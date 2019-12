Slik blir slutten av året: plussgrader, regn og en del vind

Nye artikler

Her kan du få yr.no sitt værvarsel for de tre neste dagene for Sogn og Fjordane og fjellet i Sør-Norge.





Søndag (5. juledag)

Sogn og Fjordane: Sør og sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder, ved Stad liten storm. Regn, lokalt mye nedbør.

Fjellet i Sør-Norge: Økning til sørvest sterk kuling. Snø, overgang til sludd og regn.





Mandag (6. juledag)

Sogn og Fjordane: Vestlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling nær Stad, mandag kveld dreiende nordvest. Regn og regnbyger. Gradvis synkende snøgrense, om kvelden snø over 600–800 meter.

Fjellet i Sør-Norge: Vestlig stiv kuling, om kvelden liten kuling. Regn eller sludd, snø i høyfjellet, fra formiddagen synkende snøgrense. I østlige fjellområder lettere vær utover formiddagen og etter hvert perioder med sol.





Tirsdag (nyttårsaften)

Vestlandet sør for Stad: Nordvest stiv kuling utsette steder. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, snøbyer over 300–600 meter, lavest snøgrense i nord. Tirsdag kveld økning til sørvest liten kuling utsette steder, sterk kuling ved Stad. Regn.

Fjellet i Sør-Norge: Vestlig sterk kuling utsette steder, kan hende liten storm sør for Finse. Skiftende skydekke, enkelte snøbyger.