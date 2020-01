«Kinn Ap sitt svar til Jan Lem»

Nye artikler

Dette leserinnlegget er skrevet av Silje Ødegård Standal og Doris Christensen, Kinn Ap.

Vi viser til to leserinnlegg av Jan A. Lem i Fjordenes Tidende.

Vi skal prøve å klargjøre standpunkt og begrunne det enda bedre. Du spør: “Hvordan kan rute med 1 båt direkte bli dyrere enn 2 båter med mannskap og båtbytte?”

Svaret er at det blir ikke noen ekstra båt.

Det er per i dag tre fartøy som trafikkerer strekningen nord for Florø; to ekspressbåter og kystvegekspressen. For sistnevnte har fylkestinget vedtatt at den i det kommende anbudet skal ha økt rutefrekvens og inkludere Selje. Dermed ligger det til rette for at ekspressbåtene Nordfjord - Bergen i hovedsak kan trafikkere strekningen Bergen - Florø, og at kystvegekspressen kan trafikkere strekningen Florø - Selje. Kystveiekspressen må ha kapasitet til om lag 200 passasjerer, og en fart som tilsvarer de øvrige ekspressbåtene. Et bedre tilbud med kystvegekspressen vil bidra til et utvida bo- og arbeidsmarked, som er en målsetting for å snu negativ folketallsutvikling. Dette er helt uavhengig av om en må bytte båt i Florø eller ikke.

Kollektivterminalen i Florø er en investering som ikke har noe med hurtigbåtanbudet å gjøre. Dette er samlokalisering av kollektivtilbudene båt og buss som i dag ligger noen hundre meter fra hverandre.

Ocean Hyway Cluster er en maritim nettverksorganisasjon for fremme utviklingen av maritim teknologi i vår region, og ikke en hydrogenleverandør. Det er Saga Fjordbase som har sagt at de kan levere produsere og levere komprimert hydrogengass dersom rutene blir slik at det kan bunkres i Florø.

Den store prisforskjellen ligger først og fremst om rutene vil kreve komprimert eller flytende hydrogen som drivstoff. Komprimert hydrogen er hittil prissatt til om lag 50kr/kg, forutsatt at den leveres ved produksjonsanlegget. Ved levering med bil vil drivstoffet bli vesentlig dyrere på grunn av svært høy bunkringsfrekvens som følge av at komprimert hydrogen har lav energitetthet. Flytende hydrogen er slik vi kjenner til prissatt til om lag 100kr/kg, altså dobbelt så dyrt. Videre ser en at teknologien for flytende hydrogen også er langt mer kostbar i både investering og drift.

Et eksempel:

Du skriver at Hexagon opplyser et forbruk Bergen – Selje på 400kg Hydrogen. Dersom det stemmer blir regnestykket om lag slik: 400kg/5,5 timer = 73kg/time.

73kg/time * 5500 driftstimer/år= 401 500 kg/år

401 500 * 50 = 20 MNOK.

401 500 * 100= 40 MNOK.

På bakgrunn av dette ber vi om at anbudet blir lyst ut med opsjon på overordna krav til ruteføring, det vil sei at fylket setter krav til rutefrekvens og total reisetid, men åpner for at rutene kan deles inn i flere delstrekninger dersom dette gir bedre kost/nytte, eller slik som vedtaket i fylkestinget lyder: Gir mest mulig utslippsreduksjon for pengene.

Vi er alle enige om at det beste er gjennomgående ruter, men når kostnadsforskjellen tilsynelatende er så stor håper vi alle og enhver kan reflektere over dette. Det er mange båtruter som nå skal ut på anbud og betales over det samme budsjettet. Flere av båtrutene er eneste forbindelse til fastlandet. En eventuell prisauke som følge av økte driftsutgifter vil derfor ramme disse lokalsamfunnene hardest. Vi er alle i samme båt når alt kommer til alt. Vi vil øke verdiskapinga og da må vi gjør det enklere og mer attraktivt å bo og arbeide på kysten.

Kinn Ap vil bidra så konstruktivt som mulig for å redusere utslipp som skader klima - samtidig som det aller viktigste er å bygge infrastrukturen på kysten vår mer fleksibel og effektiv. Det skjer en revolusjon på sjøen og vi har lokalt og regionalt kompetanse som er i front. Kinn kan være en pådriver for at det offentlige skal henge med og bidra på sine respektive nivå av beslutninger og penger.

En artikkel i BT 19.august (forf. Hans Mjelva) beskriver hvor langt teknologien er kommet ift batteri og hydrogen og den understreker hvor viktig det er at regjeringen følger opp.

Uten at noen målbærer visjoner og jobber sterkt inn mot beslutningstakere, så kommer vi ikke videre. Derfor vil Kinn AP fortsatt jobbe hardt for å få til dette, til beste for folk og miljø på kort og lengre sikt.

Vi forutsetter at fylkeskommunen ser tiden er inne for å satse mer på det bo- og arbeidsmarked som aksen Kinn, Bremanger og Stad er.