Fare for orkan ved Stad

Måndag:

Sør og sørvest sterk kuling, full storm ved Stad, seint i kveld minkande. Litt regn og yr, snø over ca. 1000 meter over havet. I kveld aukande nedbør og noko lågare snøgrense.

Tysdag:

Sørvest frisk bris, sterk kuling ved Stad, frå tysdag formiddag sørleg sterk kuling på kysten, liten storm ved Stad. Litt regn, snø i fjellet. Etter kvart blir det stort sett opphaldsvêr. Tysdag ettermiddag auke til sørleg full storm på kysten og i fjellet, orkan ved Stad, seint tysdag kveld minkande til sørvest sterk kuling, full storm ved Stad.

Onsdag:

Vestleg stiv eller sterk kuling utsette stader, full storm ved Stad. Skiftande skydekke. Regnbyer eller haglbyer, nedbør som snø over 400–700 meter over havet. Utrygt for tore i ytre strøk.

Torsdag:

Minke til sørvestleg bris, ved Stad liten kuling. Regn- eller sluddbyer, snøbyer i indre strøk. Frå ettermiddagen stort sett opphaldsvêr i sør.