Ventar orkan ved Stad

Måndag melder Yr.no sør og sørvest sterk kuling, full storm ved Stad, men minkande seint på kvelden. Det vil bli litt regn og yr, snø over ca. 1000 meter. Utover kvelden vil regnet auke.

Tysdag blir det varsla om sørvest frisk bris, og sterk kuling ved Stad. Frå tysdag formiddag blir det sørleg sterk kuling på kysten, liten storm ved Stad. Tysdag ettermiddag aukar det til sørleg full storm på kysten og i fjellet, og det blir orkan ved Stad. Seint tysdag kveld er det minkande til sørvest sterk kuling, men full storm ved Stad.

Onsdag er det meldt vestleg stiv eller sterk kuling utsette stader, og full storm ved Stad. Det blir skiftande skydekke. Regnbyer eller haglbyer, nedbør som snø over 400–700 meter over havet. Det er også utrygt for torevêr i ytre strøk.