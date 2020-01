Tok ikkje sjansen på å starte berginga av den velta lastebilen

Nye artikler

Lastebilen som velta på Måløybrua tysdag ettermiddag, blir liggjande i natt.

Det opplyste innsatsleiar i Politiet, Morten Hagen til Fjordenes Tidende tysdag kveld rundt klokka 22.30.

– Det er rett og slett ikkje forsvarleg å starte noko bergingsarbeid slik vindforholda er og er meldt utover natta. Vi må ta omsyn til tryggleiken til dei som skal berge lastebilen, seier Hagen.

Han seier at lastebilen er sikra med stropper og den representerer ikkje noko fare. Den stenger det eine køyrefeltet. I kveld og i natt blir det kolonnekøyring med ledebil over brua i det feltet som er ope.

– Bergingsarbeidet vil ikkje bli starta før det er dagslys i morgon, rundt 09.00-09.30 dersom vêrforholda tillèt det. Når berginga skal skje så vil brua bli stengd for all trafikk. Men vi satsar på å få gjennom morgontrafikken dersom vinden ikkje er for sterk. seier

Hagen opplyser at det blir differensiert med store og små køyretøy. Det vil entreprenøren, Mesta, som dirigerer trafikken vurdere.

Hagen ber folk tenke seg om før dei køyrer, spesielt bilar med takboksar som ikkje er godt nok sikra.

Set opp båt om brua er stengd Dersom Måløybrua er stengd i kortare eller lengre periodar morgonen onsdag 8. vil det bli satt opp båttransport.

Han kan fortelje at to bilar har mista takboksar på brua i dag. Det skjedde i det same tidsrommet som lastebilen velta tysdag ettermiddag.

Se video fra brua Her ligger lastebilen velta av vinden Brannvesenet, ambulanse og politiet rykte ut til vogntogvelten som skjedde rundt 13.45 i dag.

– Den eine bilen fekk knust frontruta av sin eigen takboks, fortel Morten Hagen.

Då vi snakka med han rundt klokka 22.30 tysdag kveld så hadde ikkje innsatsleiaren i politiet fått melding om andre skader eller ulukker som følgje av vêret.