Uvanlig desemberklima

Dette skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Månedstemperaturen for hele landet lå 3,4 grader over normalen. Måneden er blant de 20 varmeste desembermånedene i en serie som går tilbake til 1900. Relativt varmest var det i de indre strøkene av Finnmark og Østlandet med 5–6 grader over normalen. Noen få stasjoner på Vestlandet, Østlandet, og i Nord-Norge hadde månedstemperaturer fra 1 til 2 grader over normalen.

De varmeste stasjonene var

Ytterøyane fyr (Flora, Sogn og Fjordane) 6,5 grader (2,8 grader over normalen)

Røvær (Haugesund, Rogaland) 6,4 grader (ingen normal ennå)

Kvitsøy – Nordbø (Rogaland) og Utsira fyr (Rogaland) 6,3 grader (hhv. 2,3 grader og 2,4 grader over normalen)

Slåtterøy fyr (Bømlo, Hordaland) og Fedje (Hordaland) 6,2 grader (hhv. 2,4 grader og 2,6 grader over normalen)

De kaldeste stasjonene var

Karasjok – Markannjarga (Finnmark) -9,2 grader (6,1 grader over normalen)

Kautokeino (Finnmark) -9,0 grader (5,4 grader over normalen)

Suolovuopmi – Lulit (Kautokeino, Finnmark), Cuovddatmohkki (Karasjok, Finnmark) og Sihccajavri (Kautokeino, Finnmark) -8,5 grader (hhv. 5,1 grader, 5,5 grader og 5,6 grader over normalen)

Blant de ti våteste desembermånedene vi har målt

Månedsnedbøren var 140 prosent av normalen, og måneden er blant de 10 våteste desember-månedene i serien som går tilbake til 1900. Flere stasjoner i Finnmark fikk fra 250 til 350 prosent av den normale nedbøren. Enkelte stasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal og nord på Østlandet fikk 50–75 prosent av normalen.

De våteste stasjonene var

Gullfjellet (Bergen, Hordaland) 655,8 mm (ingen normal ennå)

Takle (Gulen, Sogn og Fjordane) 562,2 mm (152 prosent av normalen)

Øvstedal (Voss, Hordaland) 538,7 mm (162 prosent av normalen)

De tørreste stasjonene var

Gausdal – Follebu (Oppland) 9,8 mm (22 prosent av normalen)

Otta – Skansen (Sel, Oppland) 11,3 mm (ingen normal ennå)

Folldal – Fredheim (Hedmark) 14,7 mm (82 prosent av normalen)

Høyeste døgnnedbør var 155,2 mm, og ble målt på Samnanger II (Hordaland) 30. desember.

Også i Arktis ble desember mild. Men slik har det vært i lang tid:

Svalbard varmere enn normalen i 109 måneder på rad

Svalbard lufthavn har ikke hatt en eneste månedstemperatur under normalen siden november 2010, det vil si 109 måneder på rad. Middeltemperaturen på Svalbard lufthavn var -10,8 grader, som er 2,6 grader over normalen. På Hopen var månedstemperaturen -7,0 grader, som er 5,2 grader over normalen. Bjørnøya endte 3,7 grader over normalen, med en middeltemperatur på -3,4 grader.