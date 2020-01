Nye artikler

På bildet over ser du en rød pil som peker på hvor pila til løsningsordet skal stå. Så da er det bare å løse kryssordet og sende fjt kryss + løsningsordet til 2399 (5,- kr per svar), så er du med i trekninga av en premie fra Fjordenes Tidende. Frist for innsending er torsdag i neste uke.

Fjordenes Tidende beklager trykkfeilen.