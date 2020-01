Tre menn i 18 til 30-åra er sikta og fengsla etter dødsfall

Nye artikler

I samband med funn av ein død mann på Nordfjordeid søndag 19. januar, har politiet teke hand om og sikta tre menn i 18 til 30-åra, opplyser Vest politidistrikt.

Dei tre er sikta for å ha forlete ein person i hjelpelaus tilstand (str.l.§288).

Mann funnet død i kommunal bolig Søndag 19. januar kl 17:37 ble politiet varslet om et dødsfall i en kommunal bolig i Nordfjordeid.

Alle tre vil bli framstilt for varetektsfengsling fredag 24. januar. Dei tre har fått oppnemnd forsvararar. Dei tre forsvararane er advokat Per Kjetil Stautland, advokat Paul-Inge Angelshaug og advokat Ivar Blikra.

Lensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum seier til Fjordenes Tidende at to av dei sikta vart arresterte på tysdag, og den tredje på onsdag. Torsdag var to av dei sikta i varetekt på Nordfjordeid og den tredje i Førde.

På spørsmål om dei tre vedgår forholda dei er sikta for, svarar Hvattum dette:

- Det kommenterer vi ikkje endå.

Mannen som blei funnen død er Rune Kjetil Flo (59). Han er busett på Nordfjordeid. Namnet til den avdøde blir gjort kjent i samråd med dei pårørande.

Foreløpig obduksjonsrapport gir ikke svar på dødsårsak Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten for mannen som ble funnet død i en kommunal bolig på Nordfjordeid søndag.

- Politiet ønskjer ikkje å gje nokre ytterlegare opplysningar om mogleg dødsårsak eller andre detaljer om kva som er kome fram i etterforskinga til no, opplyser Arne Lutro, som er leiar for kommunikasjon i Vest politidistrikt.

Fengslingsmøtet skal vere i Førde på fredag den 24. januar, opplyser Tormod Hvattum til Fjordenes Tidende.