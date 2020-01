Nye artikler

Måndag 27. januar blir fv. 5715 mellom Måløy og Oppedal stengd ved Torskangerpoll i nær fem timar frå tidleg føremiddag til litt utpå ettermiddagen, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Bakgrunnen for at vegvesenet må stenge vegen er at ein skal skifte ut ei stikkrenne som går langs vegen.