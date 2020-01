Politiet er interessert i tips etter trafikkulukke

Nye artikler

Det var to eldre personar som var i bilen som hamna utfor Rv 15 på Indre Totland i Stad kommune torsdag ettermiddag.

- Føraren var over 90 år, seier politiet sin innsatsleiar på ulukkesstaden. Passasjeren var også godt vaksen, Jan Arild Nervik til Fjordenes Tidende.

Dei to var sendt til sjukehus i Førde med luftambulansen. Nervik seier at dei to var beviste, men var tydeleg prega av det som hadde skjedd, seier han.

Alle nødetater har rykket ut til utforkjøring Luftambulansen er på stedet En bil med to personer om bord har kjørt av veien ved Totlandneset på Riksveg 15 i Stad kommune.

Etter det politiet kjenner til så var det ikkje andre køyretøy involverte i ulukka. Bilen var på veg vestover mot Fjordly då føraren har mista kontrollen og bilen har hamna utfor vegen, opplyser Nervik.

Det var folk som kom til etter ulukka som oppdaga bilen som låg i grøfta og som melde ifrå om ulukka, seier Nervik.

- Så langt vi veit no er det ingen som har sett sjølve ulukka. Men har nokon sett noko eller observert noko, så ta kontakt med politiet. Vi er interesserte i tips, seier Nervik.

Riksveg 15 mellom Brygga og Fjordly var stengt i ein periode for trafikk. Då Fjordenes Tidende snakka med Nervik klokka 14.30, kunne han opplyse at vegen var opna igjen.