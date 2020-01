– Ingenting tyder på at viruset er i vårt område, men vi må bu oss på alle mogelege scenario

Nye artikler

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet held kontinuerlig dialog med helsetenesta om situasjonen knytt til viruset. I går, torsdag 30. januar, var det framleis ikkje registrert tilfelle av smitte her i landet.

– Ingenting tyder på at viruset er i vårt område, men i Helse Førde må vi bu oss på alle mogelege scenario, seier kommunikasjonsrådgjevar Per Marifjæren.

Coronaviruset er eit nytt SARS-liknande virus. Utbrotet starta i den kinesiske millionbyen Wuhan. Det er så langt lite kjent kor alvorleg virussjukdomen er, eller kor lett den smittar, men viruset er ikkje definert som høgrisikosmitte. Viruset smittar via dropesmitte, og at kan gje alt frå milde forkjølelsesliknande symptom til lungebetennelse. Verdens helseorganisasjon erklærte torsdag kveld internasjonal folkehelsekrise som følgje av utbrotet.

– Dersom det er mistanke om smitte i Helse Førde sitt område, vil prøver bli tekne ved eitt av sjukehusa. Prøvene vil deretter bli sende til Folkehelseinstituttet for analyse. Forventa svartid er eitt til to døgn, seier Vingsnes.

Korleis eit eventuelt utbrot her i landet vil påverke sjukehusa, er i dag usikkert. Men Folkehelseinstituttet har understreka at det er viktig at spesialisthelsetenesta førebur seg ved å revidere planverk og sjå gjennom utstyrslager.

Tilsette som er i kontakt med pasientar der det er mistanke om coronavirus, skal bruke verneutstyr som andedrettsvern, smittefrakk og hanskar.

– Vi ser ikkje på situasjonen som dramatisk førebels, men vi vil samle beredskapsleiinga i Helse Førde for å få orientering om situasjonen og gå gjennom tiltaka som er sette i verk, seier beredskapssjef Terje Olav Øen.

Folkehelseinstituttet har publisert retningsliner for mottak, undersøking og varsling for slike pasientar. Nett no gjeld det pasientar som dei siste 14 dagane har vore i Wuhan i Kina, og som har symptom på luftvegsinfeksjon.