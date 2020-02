Her prøver de seg på internasjonal storpolitikk

Nye artikler

Dagen bestod av et tettpakket program som varte fra kl. 08.50 til kl. 14.30. Elevene hadde blant annet i lengre tid øvd på å gjennomføre et fiktivt møte i FNs sikkerhetsråd, der de fikk representere de ulike landene i sikkerhetsrådet, og måtte argumentere for sine respektive lands interesser.