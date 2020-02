OBOS-lag kommer på treningssamling

Nye artikler

– Jeg fikk idéen da jeg var en tur hjemme i Måløy og snakket med Ole Sunde, som er trener for Flatraket.

Strømmen Fotball kommer til Måløy torsdag 23. juli og blir til søndag 26. juli. Trenere og støtteapparatet blir med i bussen oppover, og det blir tilsammen cirka 30 personer i reisefølget. HVOR SKAL DE OVERNATTE?

Michael Hestenes Nygård er leder for Flatraket Idrettslag.

Dette blir en treningssamling foran høstsesongen, med samtidig fokus på teambuilding og sosialt samvær.

– Det er viktig for spillerne å komme sammen og gjøre noe sosialt og gøy i litt nye omgivelser. Dette handler om å bygge et lag foran sesongstart, og det handler om å bygge tillit og samhold mellom spillerne og mellom spillere, trenere og støtteapparatet.





Det legges opp til flere treninger i løpet av helga, og Gjervik kan fortelle at Strømmen skal ha en åpen fotballtrening på Skavøypoll stadion på fredagen der publikum er velkommen.

På lørdagen er det planlagt en show-kamp mellom Strømmen og et lag sammensatt av spillere fra Flatraket Fotball, Måløy Fotballklubb og Selje. Lørdag kveld blir det stort grillparty i et partytelt på Flatraket HVOR SKAL DET STÅ?

– Det blir jo veldig gøy å få spille mot et lag i OBOS-ligaen. Det blir interessant å se om vi klarer å holde nivået til Strømmen, sier Flatraket-trener Ole Sunde, som legger til at spillerne hans gleder seg til å få prøve seg mot et lag som spiller fire divisjoner over Flatraket.

–