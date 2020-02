Nye artikler

Det er elevane ved Måløy vidaregåande skule som står for hovudsummen av midlane som blei brukt til å lage kvardagen til dei om lag 70 borna som bur der betre.

Arrangerer solidaritetsdag På fredag jobber elevene for at barnehjemsbarn i Sierra Leone skal få et bedre liv Fredag 25. oktober har Måløy vidaregåande skule sin solidaritetsdag. All innsats denne dagen går til å samle inn penger til bedre sanitærforhold for et barnehjem i Sierrea Leone.

Til saman kosta prosjektet 150.000 kroner, og då er det laga sanitæranlegg med vanntårn, seks toalett og seks dusjar, tak i fire store og to små sovesalar er reparert, kjøkkenet er pussa opp, brønnen er fiksa, og gardsplass og andre rom har også fått seg ei fornying.

Gjennom solidaritetsdagen i haust samla MVS-elevane inn pengane som skulle til for å starte raskt med arbeidet i Sierra Leone. Og på ein 3-4 vekers tid er no altså jobben gjort. Ole Stenbakk fortel at det var stor takksemd for jobben dei kom og gjorde. Og eit varig inntrykk har også barneheimen gjort på Stenbakk og sambuaren.

Se bildene fra MVS sin skole i Sierra Leone: Alle disse barna får skolegang takket være MVS-elevenes innsats I seks år har elevene ved Måløy vidaregåande skule brukt solidaritetsdagen ved skolen til å samle inn penger til ett prosjekt – en skole i et av verdens fattigste land, Sierra Leone. 9. september ble skolen offisielt åpnet.

- Barneheimen Fatima Ceda Home blir nok ikkje gløymt av verken Ingfrid eller meg med det første. Desse fantastisk flotte ungane har for alltid fått ein plass i hjarta våre, seier han.