– Selv om vi vokser og har ambisjoner skal vi fortsatt være et familieeid selskap med lokal forankring

– Vi skal skape spennende arbeidsplasser, også for dem med høyere utdannelse som ønsker å bo her på kysten. Vi er helt avhengig av flinke folk, sa økonomisjef Petter Oksholen i Selstad AS under Måløy Vekst sitt frokostmøte.