Må spare på alle område, men brukte to millionar på overnatting, middag og vin

Det er NRK Vestland som melder saka.

– Eg er skuffa. Eg synest det er feil bruk av pengar. Dei har ikkje tenkt på innbyggjarane som til sist må betale for det, seier Torgunn Eikevik, kommunestyrerepresentant i Kinn for Senterpartiet, til NRK.

Vedlegg statskanalen har gått gjennom syner at det har vore 30 kommunale samlingar på Knutholmen frå 2017 til desember i fjor. Utskrifter NRK har fått innsyn i viser at sluttrekninga for ei av samlingane kom på heile 313.000 kroner.

– Vi hadde behov for å samle både leiarar, ulike avdelingar og folkevalde då vi slo oss saman til ein kommune med 1600 tilsette. Det har vore behov for å strekkje samlingane over eit døgn, seier rådmann Terje Heggheim i Kinn til NRK og får støtte av ordførar Ola Teigen (Ap):

– Vi valde å bruke Knutholmen mellom anna for å få gode og effektive samlingar. Ein kan sikkert diskutere om vi kunne ete og drukke litt billegare, men det viktigaste er at vi har klart å byggje ein ny og velfungerande kommune, seier han.