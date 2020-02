Fikk ikke offiserer i år heller

Nye artikler

– Da kom det dessverre ingen offiserer til oss i år heller, skriver Inger O. Furnes ved Frelsesarmeen i Måløy på Facebook og viser til forflytningslista som Frelsesarmeen har lagt ut.

Frelsesarmeen opererer med et beordringssystem som gjør at ledelsen i organisasjonen bestemmer hvor offiserene skal bo. I Vestre divisjon får Bryne to kaptein i 100 prosent som korpsledere, mens Stavanger korps to kadetter som assisterende korpsledere.

De siste korpslederne Frelsesarmeen i Måløy hadde i 100 prosent stilling var ekteparet Tommy og Marie Høgset som ble forflyttet til Rauma i Møre og Romsdal fra Måløy i 2017.

Flytter fra Måløy Etter fire år som ledere for Frelsesarmeen i Måløy, flytter ekteparet Tommy og Marie Høgset nordover.

Etter dette hadde Måløy i en tid en tilsynsoffiser, Maria Alnes, i 30 prosent stilling i Måløy og 70 prosent stilling i Volda.