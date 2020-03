Nye artikler

Flere i Nordfjord og andre steder på Nordvestlandet har meldt at de kjente et jordskjelv i området søndag i 12-tiden.

NRK melder at Norsar bekrefter at det har vært et lite jordskjelv.

Norsar skal ifølge NRK komme tilbake med mer informasjon om skjelvet når de får sjekket litt mer.