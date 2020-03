Søker om støtte til festivalen som skal markere at kommunen er for alle

Nye artikler

- For å markere og feire at kjærleiken og identitetar er ulike, ynskjer vi å lage ein stor folkefest. Det blir eit bredt program, og for å sikre at alle har moglegheit til å delta uansett økonomisk bakgrunn, treng vi økonomiske bidrag, gåver og sponsorar, skriv leiar Sandra Edith Kalland Tenud.

Ho peikar på at stadig fleire LHBT+-menneske flyttar frå distriktet og Sogn og Fjordane for å kunne vere den dei er og elske den dei ynskjer.

- Målet for Sofjo Pride 2020 vil vere å motvirke dette, det vil gje meir vekst i kommunane våre. Den 14-16. juni arrangerte vi Sogn & Fjordane si fyrste Pride markering i Førde og fleire andre kommunar markerte også Pride med appellar, flagging og meir i 2019, seier ho.

– Eit arbeid for auka kunnskap

Ho håpar på at godt oppmøte og stor medvind ynskjer ein å gjere markeringane til ein fast tradisjon og utvide arbeidet. Vi samarbeidar godt med Fri Vestland, Skeiv Ungdom i Sogn & Fjordane og fleire andre organisasjonar i Vestland.

- Ein nyleg rapport frå institutt for samfunnsforskning og barne- og familiedirektoratet syner til at heile 23 prosent av LHBT-personar har blitt utsatt for hets og truslar. Dette er dobbelt så mykje som befolkninga ellers, seier ho og viser til at ein dette året skal byrje arbeidet med ein handlingsplan for kommunane i fylket.

- Pride er ikkje kun ein folkefest, men også ein moglegheit til å arbeide for auka kunnskap og mot diskriminering. Vi skal arbeide for at kommunane våre skal få meir kunnskap og bli betre rusta til å ta vare på sine.

I 2020 skal Pride bli markert i heile distriktet Sogn og Fjordane, med parade i Førde den 13. juni.

- I år ynskjer vi eit tettare samarbeid med dykkar kommune for å skape fleire markeringar og saman sikre at Kinn er for alle! skriv Kalland Tenud i brevet som er stila til Kinn.

Tek det opp i møtet torsdag

I Stad kommune kan ordførar Alfred Bjørlo (V) opplyse at formannskapet der har denne saka på agendaen torsdag 12. mars, og at dei truleg er innstilt på å bidra.

– Vi er også utfordra på det å ha lokale arrangement i samband med Pride 2020. Eg er positiv til at vi skal gjere dette i Stad, og vil lufte det med formannskapet i morgon, seier Bjørlo til Fjordenes Tidende.