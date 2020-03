– Vi forventer at 700.000-800.000 mennesker vil bli syke og at mellom 22.000 og 30.000 vil bli innlagt på sykehus

Nye artikler

– Det store flertallet av de 2,2 millionene vil imidlertid få kunne milde symptom eller ingen symptom. Men 14-15 prosent, altså mellom 700. og 800.000 mennesker vil bli syke på nivå med Kina. Og av disse vil mellom 22.000 og 30.000 bli innlagt på sykehus, sa Stoltenberg under dagens pressekonferanse der regjeringen trapper opp tiltakene mot koronasmitten.

Regjeringen med strenge tiltak: Alle skoler og barnehager i landet stenges fra og med i kveld Regjeringen har bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges. Det et ett av tiltakene regjeringen kommer med torsdag for å hindre virusspredning.

Mellom 5.500 og 6.000 vil få behov for intensiv behandling.

Stoltenberg understreket alvoret i situasjonen.

– Scenariet viser at flere mennesker vil dø av korona i Norge.

Alle videregående skoler i fylket stenger fra i morgen Fredag stenger Vestland fylkeskommune alle videregående skoler i Vestland for å forhindre spredning av koronaviruset.

Sammen med statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ba hun nå om solidaritet og en dugnad fra hele Norges befolkning slik at en kan begrense effekten av smitten ved å få de syke fordelt over en lengre periode.

– Vi må begrense smitten ved at færrest mulig blir syke eller behov for intensiv behandling samtidig, slik at vi kan spre sykdommen ut over en lengre periode. Slik kan vi sikre at vi får gitt alle god helsebehandling. Det er derfor det er viktig å stanse eller begrense smitten i befolkningen, og at alle deltar.

– Dette er et stort grep vi nå tar for å stoppe smitten. Det er viktig at alle følger rådene og vi trenger at alle stiller opp, sier statsminister.

Hun opplyste også at alle som har vært i utlandet de siste 14 dagene kan betrakte seg selv som i karantene. Hun ba også folk om ikke å hamstre mat. Det er ikke nødvendig. Butikkene skal være åpne, og alle vil ha god tilgang på mat.

– Ha solidaritet, ikke lag en panikkstemning ut av dette, sa statsministeren.

Dette ber det lokale legekontoret deg gjøre om du mistenker smitte Fastlege Rune Nordpoll ved Måløy legekontor presiserer hvilke forholdsregler en bør ta i forhold til koronaviruset og hvordan de legger opp kontakten med det lokale legekontoret og andre helsetjenester.

Folkehelseinstituttet har i dag publisert en ny risikorapport om koronavirus-epidemien.

