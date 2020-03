Har stengt alle kommunale kontor med publikumsfunksjonar

Nye artikler

For å bøte på utfordringane folk vil møte opplyser kommunen at dei har styrka kapasiteten ved sentralbordet og dokumentsenteret for mottak av elektroniske meldingar.

I Kinn kommune har det vore ein ekstrem pågang på telefon med spørsmål om korona, karantene og andre forhold knytt til denne problematikken.

– Vi klarer ikkje svare på alle, men ser no nærare på korleis vi kan auke kapasiteten på desse linjene også. Vi veit at sentrale styresmakter ser på andre digitale løysingar som kan tene publikum, skriv beredskapsleiinga i ei pressemelding