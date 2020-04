Nye artikler

Stadfesta tilfelle av koronasmitta i Helse Førde sitt område er altså 46 per onsdag kveld. 26 prøver blei analysert i dag.

Ein av dei nyleg smitta er også blitt innlagt, for no har talet på innlagde auka frå to til tre.

Ingen av pasientane får intensivbehandling.

Helse Førde har per onsdag 21 tilsette i karantene og to som er bekrefta med smitte.