Holder fast på arbeidsplassen

Men på sikt kan koronakrisen få betydning også der.

– Stoda er ok den. Så langt så har ikke utfordringa vært for stor siden vi har eget personell og de innleide som vi trenger. Det som kan bli utfordringa for vår del, er med tanke på utenlandsk arbeidskraft, forteller administrerende direktør Kjell-Inge Sjåstad.

Regjeringen åpnet tirsdag 31. mars for at EØS-borgere som jobber innen landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri skal få komme inn i landet. Det er næringer der det er kritisk behov for arbeidskraft ifølge regjeringen. Når verftsindustrien ikke er underlagt denne definisjonen, kan det by det på problemer.

– Det er når de innleide skal bytte skift at det kan bli en utfordring – om det da ikke blir endringer i karantener og reglene for inn- og utreise, sier direktøren.

De utenlandske arbeiderne på Båtbygg har i utgangspunktet fastlåste arbeidsperioder. En løsning for arbeiderne kan da bli å forlenge turnusen for så å ta en lengre friperiode etter det. Utfordring er når ny arbeidskraft skal inn i landet.

– Så usikkerheten rundt hvor lenge det vil vare gjør at de foreløpig fortsetter å arbeide hos oss. Men på et tidspunkt vil de reise hjem igjen, sier han.

Mannskapet er «Down under»

Det australske nybygget Cape Arkona, som store deler av arbeidskraften har jobbet med siste tiden, nærmer seg slutten ved verftet. Det gjør at behovet for innleid mannskap på sikt vil trappes ned.

Dermed så det lenge ut til at det var de lokale karantenereglene mellom gamle Sogn og Fjordane og omliggende fylker som kunne by på nye utfordringer. Med servicepersonell og leverandører spredt over store deler av vestlandet slapp verftet heldigvis unna den problematikken da den regelen ble avblåst.

Men selv om den ene utfordringen til slutt gikk verftet sin vei, melder det seg likevel et nytt problem. De som skal ta over båten når den er ferdig bor nemlig på den andre siden av jorden.

– På sikt må vi jo få inn mannskapet for å begynne på prøvekjøring og til å hente båten. Det er jo heldigvis en stund igjen til mai når båten skal være klar, men man vet jo aldri. Så vi får bare se hvordan det går, sier Sjåstad.

– Folk må ha arbeid

Selv om verftet har hatt sine utfordringer, kommer en ikke utenom at denne situasjonen først og fremst handler om helse og sikkerhet. Derfor har den store arbeidsplassen tatt nødvendige grep.

– Folk er flinke til å holde avstand og er nøye på håndvask og Antibac. Det er folk flinke til så det har gått bra. I tillegg har vi kuttet ut buffeten i kantina, forteller Sjåstad.

Selv om de som har mulighet til det, oppfordres til å jobbe hjemmefra, er det naturlig nok ikke så enkelt for de i industrien.

– Folk må har arbeid. Og enn så lenge så er det ingen krav til å stenge drifta. For næringslivet har det også blitt oppfordret at vi holder oss i arbeid så lenge som mulig. Det er annerledes for en offentlig institusjon og restauranter og lignende. Her med oss er det kun de som jobber her hver dag som kommer inn og ut, så vi har ikke fått noen andre begrensninger utover det som har med hygiene å gjøre, forklarer Sjåstad.

Har mer jobb i horisonten

Selv om mye avhenger av varigheten av krisen, ser det lovende ut med tanke på kommende prosjekter som gjør at de kan unngå permitteringer.

– Det spørs selvfølgelig hvor lenge dette varer, som igjen kan påvirke levering av materiell og utstyr samt situasjonen med personell. Men vi har ikke fått kansellert noen av oppdragene ennå selv om det kan bli en begrensning slik som situasjonen er nå om folk vil hjem. Men for de lokale arbeiderne går det greit. Jobbene som kommer har vært planlagt lenge, så om vi har deler og arbeidskraft så er det ingen grunn til permitteringer selv om man aldri kan vite det sikkert. Men akkurat nå så er det ingenting som tyder på det, avslutter Kjell-Inge Sjåstad.