Jan Audun Lem fylte nylig 90 år, og ble feiret av familien på dagen hjemme i huset i gate 3 i Måløy.

Næringslivmannen Jan Lem har satt spor etter seg i Måløy, og han er en person som de fleste kjenner til. Han drev Firda Canning i en årrekke, hadde nasjonale verv innen hermetikk- og fiskeindustrien, og var involvert i lokalpolitikken i Vågsøy. Jan Lem var også i over 30 år styreformann i Fjordenes Tidende.

Jan vokste opp i Måløy, var yngstemann av tre søsken. Den eldste søsteren hette Lull. Hun var 14 år eldre enn Jan og giftet seg i England. Den andre søsteren hette Ingrid, og ble gift i Bergen.

– Begge søstrene mine var mye eldre enn meg. Den eldste så jeg ikke mye til i barndommen, sier Jan.

– Selv hadde jeg en fin og bekymringsløs barndom i Måløy. Det var veldig annerledes her da. Vi lekte i fjæra i flokkevis og plukket småkrabber og badet. Vi hadde robåter som vi rodde rundt i.

Dette var før krigen, men i Måløy var det likevel ofte «krig» mellom nordabygdere og synnabygdere. Grensa gikk ved Gottebergselva, like ved huset til Jan og familien.

– Det var i grunn bare moro med disse krigene. Det var sjelden at noen kom til skade under slagene.

Jan Lem vokste opp i det huset han fremdeles bor i. Det var hans far Audun Lem som bygde huset i 1922.

Som elev på Skram skole kan Jan huske at alle klassene stilte seg opp foran inngangen og marsjerte inn hovedinngangen hver morgen, og at lærerne gikk rundt i noe som lignet på kontorfrakker.

– Lærerne var strenge, men vi hadde stor respekt for de, og vi gikk ikke for langt, sier Jan.

Familienavn fra Belgia

Jan forteller at Lem-navnet stammer fra Brügge i dagens Belgia, og at «Lemene» som kom til Norge på 1600-tallet holdt seg stort sett i Bergen, mens noen av de havnet i Leikanger og Sogndal, og til slutt i Måløy.

Jan Lems far, Audun Lem, vokste opp i Sogndal. Farens onkel var Ulf Lem, som hadde slått seg opp som den største handelsmannen i Måløy tidlig på 1900-tallet. Audun reiste fra Sogndal til Bergen som 14-åring og begynte på skole der, og reiste deretter til Måløy og startet i jobb som handelsbetjent hos sin onkel Ulf.

Audun reiste etter en tid i Måløy til Tyskland for å videreutdanne seg. Han tilbrakte ett år i en fiskeforretning i Hamburg.

Da Audun kom tilbake fra Tyskland startet han i 1910 «gamle» Firda Canning sammen med Søreide, som nettopp hadde solgt seg ut av Moldøen Canning. Fabrikken lå omtrent der torghopen i Måløy ligger i dag, og fabrikkbygningen brant ned i 1917. Etter brannen reiste Audun til Oslo og ble kontorsjef i Statens Sildesentral som stor for alt salg av saltsild til de krigførende parter England og Tyskland, mens Søreide sammen med andre investorer satset på nytt med å bygge det store Firda Canning-bygget som stadig ruver i Måløy. Det ble dårlige tider, og Firda Canning gikk konkurs bare et par år etter at bygget ble satt opp.

Banken satt på konkursboet, og banken spurte Audun Lem om han ville komme hjem fra Oslo og ta over fabrikken. Det gjorde han, og i løpet av noen år kjøpte Audun ut banken og ble ene-eier av hermetikkfabrikken.

I årene som fulgte ble hermetikkindustrien den største industrien på kysten, med cirka 30.000 ansatte og mange underleverandører som trykte etikketter og lagde bokser.

Firda Canning produserte både sardinbokser og middagshermetikk.

Audun Lem var eie-eier av Firda helt til Jan tok over driften og eierskapet.

– Etter krigen fikk vi en oppblomstring i Måløy. Måløyraidet ødela mye. Alle de gamle fabrikkene brente ned, og ble bygget opp igjen som fryserier. Måløy fikk en flying start på grunn av dette.

Etter kollapsen i sildefisket på slutten av 50-tallet valgt mange å kondemnere båtene sine.

– En av utfordringene i Måløy var at de fleste båtene var eid av industrien, ikke av fiskerne. Vi var for raske til å kvitte oss med båtene i Måløy. Fiskerne hadde mer tålmodighet og visste av fiskeriene gikk opp og ned. Jeg tror dette er en av grunnene til at vi den dag i dag har få fiskebåter i Måløy, sier Lem.

Noe som kanskje få i dag er klar over, er at Jan Lem tidlig på 70-tallet var med å starte det som i dag er Norges største offshore-rederi.

– Firda hadde en fiskebåt som hette Lyn, og denne ble leid inn på et seks måneders charter som såkalt skytebåt i oljeleiting. Det ble lempet dynamitt fra båten, og seismiske data ble fanget opp av måleinstrumenter som båten hadde på slep i en pram. Båten Lull ble solgt til et rederi på Austevoll og endte opp som standby-båt i Nordsjøen. Jeg fikk litt smaken på offshore-bransjen, og mente at Måløy burde kunne spille en rolle her, sier Lem, som etterhvert ble styremedlem i Austevoll-rederiet som i dag heter District Offshore (DOF).

– Statoil skulle bygge ut Statfjord og reiste rundt og hadde møter med flere fiskebåtredere for å få kontrahert båter til offshore-virksomhet. Jeg etablerte selskapet Måløy Supply, og snakket med mange investorer i Måløy, men jeg klarte bare ikke å få stablet nok penger på beina til at vi kunne få eierskap og kontroll på en båt som allerede var kontrahert og skulle bygges i Trondheim. I stedet tok Austevoll over også denne båten. Det var på denne tiden Sevik, Farstad og de andre møre-rederiene startet opp innen offshore.

– Det var synd vi ikke fikk dette til i Måløy. I ettertid kan vi slå fast at det sannelig gått opp og ned i den næringen også, så vi skal ikke gråte så mye, sier Lem.

Etter en periode med overetablering, satte staten krav om at hermetikkindustrien skulle strukturere seg. Det skulle være bare én utbyder av sardiner, og alle hermetikkfabrikkene fikk valget om å enten legge ned eller slutte seg sammen i det som ble hetende Norway Foods. Etter restruktureringen stod kun Firda Canning og Herøy Canning på Moltustranda igjen som helt selvstendige hermetikkprodusenter. Hos Firda ble det produsert middagshermetikk og etterhvert makrell på boks som nødhjelp til World Food Programme. Dette holdt liv i driften de siste sju-åtte årene. Staten fant ut at det var billigere å bidra med rene pengeoverføringer enn med hermetikk til hjelpeprogrammet, og Firda Canning fant det ikke regningssvarende å fortsette. Driften ble lagt ned i 2008.

Tilfeldig at han ble politiker

– Jeg har alltid vært Høyre-mann, og har alltid vært samfunnsinteressert, men at jeg kom inn i lokalpolitikken og satt to perioder for Høyre i Vågsøy har å gjøre med at jeg insisterte på å stå sist på lista et år. Det var mye stryking, og når man strøk måtte man flytte en person oppover, og på den måten kom jeg inn. Det var mange som kom inn i lokalpolitikken på den måten, ler Lem, men legger til:

De som hakker på lokalpolitikerne burde skamme seg. Man kan alltid være uenig i avgjørelser som fattes, men lokalpolitikerne gjør en fantastisk jobb, ofte nesten bare til spott og spe, så ære være dem, sier han.

Møtte kona på dans

Jan mener han kan takke dårlig fiskelykke for det beste varpet han har gjort i livet sitt.

– Thorolf Steenslid og jeg var på fisketur oppe i «Straume-elva» i Volda. Det var sankthansaften og fisken beit bare ikke. Det regnet og vi fikk floke på snøret, så vi gav opp fiskingen og reiste til Volda på dans. Den kvelden traff jeg min Sylvi, og siden har vi holdt sammen, i 62 veldig fine år, sier Lem.

Sylvi Lem har vært mye med i både politikk og næringsliv, blant annet med ledende verv i både bank og Næringslivets Hovedorganisasjon.

– Sylvi har vært min sekretær i alle år. Hun skulle hatt gullklokke, men det rakk vi ikke. Hun har vært familiens støtte i alle år.





Jan har vært styreleder i Fjordenes Tidende i over 30 år, også i den tiden Per Gunnar (PG) Larsen var redaktør.

PG var en legende og en fantastisk fyr, men vi har i tiden etterpå også hatt mange gode redaktører.

– Vi var et godt sammensveiset styre, og jeg kan godt innrømme at vi var veldig opptatt av at generalforsamlingene begynte nøyaktig på klokkeslettet, for vi var veldig interessert i at de ikke skulle komme så mange aksjonærer på generalforsamlingene og lage bråk, ler Jan Lem.

– Det var heldigvis aldri noen andre enn oss som møtte på generalforsamlingene, legger Lem til med et smil.

– Vi må gjøre det beste ut av kommunesammenslåingen

Selv om Lem ikke lenger er aktiv i kommunepolitikken, har han meninger om kommunesammenslåingen.

– Mitt førstevalg var at vi skulle slå oss sammen med Eid Kommune. Jeg skrev også litt om det i Fjordenes Tidende. Nå har vi havnet sammen med Flora, og siden det resultatet ble klart har jeg vært en tilhenger av den nye kommunen. Vi må uansett gjøre det beste ut av det, mener Lem.

Nå om dagene gjør Jan Lem seg noen tanker om korona-epidemien.

– Jeg gruer meg til tiden etterpå. Jeg har lest et par innlegg fra folk i min alder eller yngre som sier at vi ofrer ungdommens fremtid for å beskytte oss eldre som kanskje uansett ikke har så mange år igjen. Likevel må man må jo beskytte liv så lenge man kan. Nedkjølingen av økonomien over hele verden kan utløse en skikkelig krise som går ut over ungdommen med arbeidsløshet og annet. Dette er lett å filosofere over, men ikke så lett å gjøre noe med.

Jan og Sylvi holder seg stort sett i hus, og er nøye med å vaske hendene, men når det er fint vær så synes de det er flott å ta turen rundt Skramsvatnet. Det er ikke bra å sitte bare inne.

– Jeg tror folk bør komme seg ut, men samtidig passe på å holde avstand. Det er ikke så tett befolket her vi bor. Sylvi og jeg er heldige som er friske og rørlige, og det er fantastisk å være to, avslutter Jan Lem.