No er det ikkje lenger registrert koronasmitte i kommunen

Det opplyser Ane Malene Søvik Nygård i Vanylven kommune.

Har fått det første tilfellet av korona i kommunen Onsdag ettermiddag opplyser Vanylven kommune på si heimeside at dei har fått påvist det første tilfelle av koronavirus, covid-19, i kommunen.

Hoi seier vidare at kommunen har fått ein del spørsmål knytt til aktivitetane til lag og organisasjonar.

– I føresegn frå 27.03.20, om smitteverntiltak ved korona-utbrot, står det at det er forbod mot idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs der personar møtast fysisk. Dette forbodet gjeld framleis.

Der har vore eit behov for ei presisering, der er difor kome ein rettleiar frå Helsedirektoratet.

– Der er det presisert at all type aktivitet må gjerast på ein måte som sikrar at Helsedirektoratet sine tilrådingar om samling av personar og samling i gruppe vert overhalde. Der bør ikkje vere meir enn fem personar samla i ei gruppe, dette gjeld ikkje personar som lever saman til vanleg. Når ein er saman andre enn dei ein lever saman med til vanleg, bør ein halde ein fysisk avstand på minst to meter, opplyser Søvik Nygård.