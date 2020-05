Forventer halvering av sommerjobbene

Nye artikler

Mens 36 prosent av virksomhetene hadde ferievikarer i fjor, planlegger bare 18 prosent av virksomhetene å ha det i år. Det er nedgang i så godt som alle Virkes bransjer. Størst er nedgangen innenfor faghandel – som klær og skobutikker, innen kultur og opplevelse, reiseliv og trening. Det viser tall fra Virkes årlige medlemsundersøkelse om sommerjobber, utført i mai.

Undersøkelsen viser at virksomheter med størst omsetningstap i april også er dem som er minst klare for å ta inn sommervikarer.

- Det er dessverre mange av virksomhetene som vanligvis tar inn flest sommervikarer som også er hardest rammet av omsetningssvikt på grunn av korona - slik som i turistnæring, servering, opplevelser og kulturvirksomhet, sier Kristensen.

Høy ledighet

410 000 mennesker er nå permitterte, viser tall fra NAV. Ungdom mellom 15-17 år søker vanligvis på jobber som ufaglærte, men det er fra nettopp slike stillinger det er mange permitterte nå, så da blir konkurransen om jobbene hardere.

- Nå er det viktig å få de permitterte tilbake i jobb. Samtidig er en sommerjobb en uvurderlig anledning til å få den første arbeidspraksisen og det er viktig for næringslivet at vi ruster neste generasjons arbeidstakere, sier Virke-sjefen.

Virke-sjefen mener dette er tall politikerne må ta på alvor.

- Virkes sommerjobbundersøkelse viser viktigheten av at politikerne sentralt og lokalt gir næringslivet god forutsigbarhet for å kunne planlegge og bemanne for sommeren og få både ansatte tilbake og sommervikarer -og at kompensasjonsordningene må treffe sesongbaserte næringer godt, sier Ivar Horneland Kristensen.