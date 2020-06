«Nytt opplæringsfartøy: god prosess, men dårlig beslutning»

Nye artikler

Dette leserinnlegget er skrevet av Ottar J. Aare, medlem av prosjektgruppen.

Helt siden fiskefartøyet Hendavik ble innkjøpt omkring 1990 har Måløy vidaregåande skule disponert opplæringsfartøy. Mange fiskere og styrmenn, kapteiner og maskinister har gjort sine første yrkeserfaringer om bord i Hendavik, og etter hvert Skulebas som ble innkjøpt i 2002.

Nå er tiden overmoden for skifte til et moderne fartøy som fyller kravene til opplæring, ikke bare til fiske og tradisjonell sjøfart, men også naturbruk, matfag og oppdrettsnæringen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune var svært positiv og de så klart behovet for utskifting av den 45 år gamle Skulebas. Frem til beslutningen om å avlyse konkurransen om bygging av nytt fartøy, ble det gjennomført en grundig prosess. Det ble utlyst en anbudskonkurranse for å komme frem til et konseptvalg. Det som kom frem ble diskutert og endret gjennom flere runder med brukerne ved de to skolene Måløy vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane avd. Måløy. I tillegg var erfarne fiskere og sentrale personer fra oppdrettsnæringen involvert. Til slutt ble det gjennomført et åpent møte med næringslivet i Måløy, der det blant annet kom frem viktige innspill til den kommende anbudsprosessen.

Prosessen har vært åpen og god og en må forutsette at det som ble forelagt politikerne i Sogn og Fjordane er et klart utrykk for hvilke behov et nytt opplæringsfartøy skal dekke. Samtidig var det som ble foreslått nøkternt og på ingen måte preget av fordyrende element.

Det ble så i fylkestinget enstemmig bevilget kr 100 mill. pluss mva til nytt opplæringsfartøy. Denne summen fremkom som det laveste av to estimat i konseptprosjektet og forutsatte et bestemt byggemateriale. Når anbudskonkurransen ble avlyst var dette estimatet nesten tre år gammelt og det forelå ikke noe tilbud for bygging i dette materialet.

Når tilbudene i anbudskonkurransen kom inn, lå de laveste en god del over det som var budsjettert, men langt fra det som ble fremlagt i saken fra fylkesrådmannen. Etter første runde med forhandlinger og justeringer ble prisen dessverre ikke lavere. Dette skyldes at forhandlingene foregikk på det mest uheldige tidspunktet. Kronekursen stupte i forhold til annen valuta og Covid-19 situasjonen slo til for fullt. Allerede noen få uker senere hadde kronekursen nærmest normalisert seg og mye var avklart rundt Korona-tiltak. Ikke minst var det etablert gode støtteordninger for å få i gang norsk industri og det ble spesielt pekt på verftsindustrien.

Da saken ble politisk behandlet i Opplæringsutvalget var det fra fylkesrådmannen foreslått å avlyse konkurransen. Av frykt for å ødelegge konkurransen, - dersom den ikke ble avlyst, kunne vi som satt på riktige og viktige opplysninger ikke legge dette frem for politikerne.

Nå vet vi at en kunne oppnådd tilskudd fra Staten som Korona-tiltak til verftsindustrien. Vi vet utfra konkurransen at prisen for et slikt fartøy var kvalitetssikret. Videre vet vi at prosjektet ville fått miljøtilskudd i størrelsesorden kr 13 mill. Vi vet også, utfra at prosessen med utvelgelse var kommet så langt, at kontrakten på bygging av nytt opplæringsfartøy ville gått til ett av to norske, lokale verft og at konsulentarbeidet ville gått til et lokalt selskap.

Forhåpentlig skal det etableres en ny konkurranse. Hvor i verden oppdraget da havner er det ingen som vet.