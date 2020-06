Norske båteiere ble frastjålet båter og båtutstyr for 60 millioner i fjor, men slurver likevel med sikkerheten

Norske båteiere ble i fjor frastjålet båter og båtutstyr for over 60 millioner kroner. Likevel oppgir kun 1 av 3 at båten deres ikke er tilstrekkelig sikret mot tyveri.