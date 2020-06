– Det er ikke fare for eksplosjon, vi har foreløpig kontroll på brannen

Nye artikler

Alarmsentralen opplyste til Fjordenes Tidende klokka 20.34 at brannen er lokalisert til et ventilasjonsrør. I følge Vest politidistrikt og ansatte ved Måløy Sildeoljefabrikk som er på stedet er det ikke produksjon ved fabrikken søndag.

Det var også dette som gjorde at folk slo alarm, da røyken veltet ut av pipene uten at der var produksjon.

– Vi vet hvor det brenner og skal gjøre noen tiltak. Det er ikke fare for eksplosjon, men vi har ikke kontroll ennå, sa overbrannmester i Kinn, John Inge Henden til Fjordenes Tidende, tidligere i kveld.

En båt la til ved kaia ved sildoljeanlegget rett før brannvesenet kom til stedet. Den ble bedt om å evakuere og kjørte kort etter bort fra kaia, og la til ved kai i Måløy.

Ledelse og ansatte ved sildoljefabrikken har bistått brannvesenet med å tømme hallen for røyk, slik at brannvesenet kan lokalisere brannen og ta gjennom rørene for å slukke, melder Fjordenes Tidenes journalist som var på stedet.

Brannvesenet mener det ikke skal være noen eksplosjonsfare, men det har vært bekymring for at brannen skal ta seg opp i etasjene.

Ansatte ved anlegget sier det er mulig å tømme hallen for røyk, men at de da må komme seg til kontrollrommet. Henden bekrefter overfor Fjordenes Tidende at brannvesenet vil starte arbeidet med å tømme hallen for røyk ved hjelp av systemene på fabrikken.

– Vi driver med temperaturkontroll for å kjøle rørene og skal tømme lokalet for røyk. De ansatte hjelper oss med det, men vi er ikke i mål med det arbeidet, sier overbrannmester i Kinn, John Inge Henden til Fjordenes Tidende klokka 21.28.

I følge Henden vil arbeidet ta tid.

– Det vil bli noen timer med arbeid framover.

Klokka 22 melder overbrannmesteren foreløpig kontroll, men at arbeidet fremdeles vi ta tid.

Deler av Ulvesundveien har vært stengt mens arbeidet har pågått.

