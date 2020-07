– Alle fylkeskommunar med respekt for seg sjølv bør ha ein

Nye artikler

– No startar arbeidet. Vi har laga ein ambisiøs strategi, der vi både vil hindre at plastavfall som kjem på avvege og ikkje minst redusere plastbruken i eigen organisasjon. Vi håpar også planen kan inspirere andre og gi håp – saman skal vi klare å rydde naturen og havet for plast, seier fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis.