Desse vil løfte fram lokal multikunstnar

Nye artikler

– Grunnen til at eg ynskjer å få fram kunsten er fordi eg merkar at veldig mange ikkje visste kven han var. Når folk frå same bygd ikkje veit kven han er, så kan man berre tenke seg korleis det er elles. Og difor ynskjer eg å få namnet hans opp og fram, slik at han skal bli meir kjent, informerer Tommy Giil, som i løpet av det siste året har hatt ei veksande interesse for kunsten til Erling Solheim.