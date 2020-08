– Vi ynskjer at kyrkjene skal sjå vakre ut, men det kostar å ha kyrkjene ståande

Nye artikler

– Dette er ein prosess som vi jobbar med heile tida. Vi er i gang, og noko kjem til å bli gjort. For augeblikket står det på prioriteringslista, og per dags dato ventar vi på ein tilstandsrapport frå Husevåg Arkitektur AS som vi samarbeider med, opplyser Nydal til Fjordenes Tidende.