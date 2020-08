– SV skal vere eit konstruktivt opposisjonsparti

– SV ser alvorleg på det som no skjer i politikken i Kinn kommune. Samarbeidet mellom Ap, V og H var inga overrasking for oss, men at dei no vil ha attval av alle hovudutvala og å nærast avsette varaordføraren var noko vi ikkje hadde sett føre oss skulle skje, seier gruppeleiar Marie Øverås Jebseb.