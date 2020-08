– Det fyrste som slår meg når eg tenkjer på dei tre åra i Sauda, er kor uendeleg langt det var dit, og kor rart det var at vi enda opp i ei bygd vi ikkje ante noko om

Nye artikler

Det var i Hellandsbygd det blei bestemt at den to år eldre syster mi, Mirjam, skulle gå på gymnas i Sauda. Det var trygt og greit fordi ho hadde storesyster i nærleiken. Dette blei opptakten til ein liten Måløy-invasjon i Sauda. Vi gjekk på realskule i Måløy. Der måtte vi gjere unna på to år det dei fleste kunne bruke tre år på. Sidan skulen ikkje hadde eksamensrett, måtte vi opp til eksamen i absolutt alle fag. I andre klasse hadde vi eksamen annankvar dag i ein heil månad. Noko som sjølvsagt var krevjande for 16-åringar.