Seier nei til at oppdrettarane skal få flytte anlegget sitt hit

Fylkesmannen meiner også at konsekvensane ved å gi dispensasjon får fastsett ikkje er godt nok utgreidde.

– Vilkåra for å gje dispensasjon er etter Fylkesmannen sitt syn ikkje til stades i denne saka, jf. pbl. §§ 19-2 andre ledd og 19-2 tredje ledd. Omsyna bak det føremålet området er sett av til i gjeldande arealplan vert ut frå ovanståande vurdering vesentleg sette til sides ved løyvet. Vi ber om at vedtaket vert gjort om slik at det ikkje vert gitt dispensasjon slik det er søkt om, skriv Fylkesmannen til Kinn kommune.

Det var funn av sjelden blomkålkorall ved Husevågøy som gjorde at dei tre lakseoppdrettarane må flytte anlegget sitt. Dei har sidan søkt kommunen om å få flytte anlegget til to nye lokaliteter, Bleket og Skavøya Sør.

Om Bleket har Fylkesmannen allereie uttala seg negativt i brev datert av 11. juni i år.

– Vi rådde frå å gje dispensasjon til etablering av omsøkt akvakulturlokalitet. Vi viste mellom anna til den totale belastninga med oppdrett av laksefisk i Nordfjorden, og dei konsekvensar desse ville få på vill laksefisk i fjorden. I tillegg vil det vere særs uheldig å gje dispensasjon til nye lokalitetar, skriv Fylkesmannen, som medgir at det er ein spesiell situasjon sidan oppdrettarane har kort tid på seg til å flytte frå sin noverande lokasjon.

Fylkesmannen meiner også det er viktig at Kinn kommune vurderer denne utvidinga av akvakulturanlegget inn i prosessen med oppstart av planarbeidet for arealdelen til kommuneplanen.

Har allereie klagd

Fra før har allereie oppdrettarane klage på at Kinn kommune har avslått dispensasjon for den andre lokaliteten, Skavøya Sør.

Oppdrettarane er einige i at det berre bør bli gitt dispensasjon for ein lokalitet, men meiner at kommunen då burde gi dispensasjon også for Skavøys, men på det vilkår at denne fell vekk dersom det blir innvilga endeleg lokasjon på Bleket.

– Dersom Bleket mot formodning ikke skulle bli klarert etter akvakulturregelverket, vil det være hensiktsmessig/nødvendig allerede nå å få en planavklaring gjennom dispensasjon også for Skavøya Sør. Dette slik at man kan starte arbeidet med klarering også av denne lokaliteten. I motsatt fall (dersom det ikke gis endelig tillatelse for lokalitet Bleket etter akvakulturregelverket) vil arbeidet på lokalitet Skavøya Sør komme i gang for sent til å ivareta mulighetene for utsett vår 2021, skreiv dei tre selskapa til Kinn kommune 24. august.