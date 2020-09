Kommenterer Nei til Kinn sitt namneskifte

– Dette er det eg var redd for. At prosjektet til Ap, H og V har sett fart i reverseringsbevegelsen

Aud Norunn Vig i Kinn KrF meiner det nye fleirtalssamarbeidet og all konflikta det har medført kan ha vore med på å sette fart i motstandsbevegelsen mot Kinn igjen. No oppmodar ho folk om å hive seg med og engasjere seg for ein god kommune.