Vest politidistrikt melder at en MC-fører har kommet ut for et uhell på fv. 614 ved Sørdalsvatnet like ved Svelgen i Bremanger.

Føreren av motorsykkelen har veltet og kommet under autovernet.

- Det er ukjent vedrørende skadeomfang på føreren, opplyser politiet.

Nødetater og luftambulanse er på vei til stedet.