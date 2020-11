Eivind har ikke blitt skremt av kantringen. Den ivrige teinefiskeren skal ut på sjøen så snart båten er i orden

Det har gått en uke siden Eivind Midtvik (28) kantret da han skulle ut for å snu teinene sine i nærheten av Skorpeholmane. I dag er han takknemlig for det store hjelpeapparatet som ble satt i sving, og for at alt gikk bra. Men så snart båten er fikset, nøler han ikke med å dra ut igjen.