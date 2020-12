Polititjenestemann må møte i retten siktet for promillekjøring

Politimesteren i Møre og Romsdal har siktet en 28 år gammel polititjenestemann for promillekjøring etter et trafikkuhell i Stad kommune 20. juni 2020. Samtidig er han siktet for å ha nytt alkohol etter et trafikkuhell han måtte forstå kunne lede til politietterforskning.