Preben blir del av trenarteamet i fotballklubben der Magne er hovudtrenar

Nye artikler

Frå før er det kjent at Magne Elde frå Bremanger held fram som hovudtrenar. No går altså Preben Torvanger frå Deknepollen i Kinn kommune inn som assistenttrenar. Torvanger har spelt for både Skavøypoll og Volda i 3. divisjon. Dei siste 11 åra har han budd i Åelsund der han jobbar som kroppsøvingslærar ved Blindheim ungdomsskule.